Api melalap lahan dan hutan produksi di Jabiren Raya, Pulang Pisau, Kalteng. Kebakaran terus meluas karena kondisi kering diperparah dengan cuaca panas.

Puluhan hektare lahan produksi akhirnya hangus dilalap api dan sulit dipadamkan. Proses pemadaman api juga terkendala angin kencang yang bertiup. Hingga saat ini, Rabu (1/11) upaya pemadaman terus dilakukan petugas.

Kontributor: Ade Sata

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

