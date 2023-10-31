...

Akses Hotel Sultan Diblokir, Pengelola Komplek GBK Bangun Beton di 5 Pintu Masuk

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 16:30 WIB
Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang beton, Selasa (31/10). Beton dipasang di akses masuk Hotel Sultan di Blok 15 dari arah Gatot Subroto
 
Beton permanen menggantikan barikade beton yang dibuka paksa sejumlah orang. Pemasangan beton untuk membatasi aktivitas hotel karena lahan milik negara. PT Indobuoildco disebut tidak berhak mengkomersialkan bangunan tersebut 
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

