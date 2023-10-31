Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang beton, Selasa (31/10). Beton dipasang di akses masuk Hotel Sultan di Blok 15 dari arah Gatot Subroto
Beton permanen menggantikan barikade beton yang dibuka paksa sejumlah orang. Pemasangan beton untuk membatasi aktivitas hotel karena lahan milik negara. PT Indobuoildco disebut tidak berhak mengkomersialkan bangunan tersebut
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
