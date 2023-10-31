...

Belum Ada Titik Terang, Polisi Olah TKP Lanjutan di Rumah Koja

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 16:00 WIB
Penemuan jenazah ayah H dan anak AQA yang membusuk belum ada titik terang. Ayah dan anak ditemukan tewas dalam rumah di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakut
 
Polisi juga belum menemukan titik terang penyebab kematian korban. Tim INAFIS Satreskrim Polres Metro Jakut, kembali melakukan olah TKP. Ini merupakan olah TKP ketiga kali untuk mencari bukti baru
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

