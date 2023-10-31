Penemuan jenazah ayah H dan anak AQA yang membusuk belum ada titik terang. Ayah dan anak ditemukan tewas dalam rumah di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakut

Polisi juga belum menemukan titik terang penyebab kematian korban. Tim INAFIS Satreskrim Polres Metro Jakut, kembali melakukan olah TKP. Ini merupakan olah TKP ketiga kali untuk mencari bukti baru

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News