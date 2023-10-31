Polisi menggelar olah TKP di lokasi pelajar tewas usai tawuran, Senin (30/10). Kejadian di Jalan Lintas Sumatera, Sukarame, Bandar Lampung.
Korban GIH (17) tewas setelah tawuran pelajar SMK di lokasi. Pelajar tewas itu merupakan warga Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Korban mengalami luka sabetan sajam di beberapa bagian tubuh.
Kontributor: Andres Afandi
Produser: B. Lilia Nova
(rns)
