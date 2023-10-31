...

Pelajar Tewas Usai Tawuran di Bandar Lampung Polisi Gelar Olah TKP

Andres Afandi, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 10:15 WIB
Polisi menggelar olah TKP di lokasi pelajar tewas usai tawuran, Senin (30/10). Kejadian di Jalan Lintas Sumatera, Sukarame, Bandar Lampung.
 
Korban GIH (17) tewas setelah tawuran pelajar SMK di lokasi. Pelajar tewas itu merupakan warga Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Korban mengalami luka sabetan sajam di beberapa bagian tubuh.
 
Kontributor: Andres Afandi
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

