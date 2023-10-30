Gianyar, Bali - Bali menjadi tempat latihan favorit tim peserta Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya 5 tim nasional menjalani pemusatan latihan di pulau Dewata.
Timnas Amerika Serikat U-17, Timnas Meksiko U-17, Timnas Jepang U-17,
dan Timnas Kanada U-18 mempersiapkan diri di kompleks latihan Bali United. Sementara Timnas Polandia U-17 memilih menggunakan lapangan lain di Bali.
Amerika Serikat U-17 jadi tim perdana yang sudah menjalani latihan di kawasan Pantai Purnama, Gianyar, Bali.
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra menyambut baik penggunaan lapangan latihan timnya oleh para kontestan Piala Dunia U-17.
Meskipun Serdadu Tridatu harus berbagi waktu latihan untuk persiapan pertandingan Liga 1.
