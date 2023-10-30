Polisi bersama dengan PPSU Kelurahan Tugu Selatan melakukan penyemprotan di lokasi penemuan jenazah ayah dan anak di Jalan Balai Rakyat Lima, Koja, Jakarta Utara.

Hal ini menindaklanjuti laporan dari warga sekitar yang mengeluhkan aroma tidak sedap dari kediaman korban pada Senin (30/10/2023). Bau inilah kadang membuat warga kerap mual bahkan tidak sanggup untuk melintas di lokasi tersebut hingga harus memutar arah melalui jalan lain.

Sebelumnya, ayah dan anak ditemukan tewas di dalam rumah. Ayah bernama Hamka ditemukan meninggal di dalam kondisi tubuh membusuk di dekat toilet. Sementara itu, anak bernama Abid ditemukan tewas di lantai kamar tidur. Polisi Masih mendalami penyebab peristiwa ini

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News