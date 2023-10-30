...

Santri di Ponorogo Bagikan Sayur Gratis kepada Warga

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 08:30 WIB
Ratusan santri di Ponpes Al Barokah Kec. Siman Ponorogo membagikan sayur gratis, Minggu (29/10). Sambil berjalan kaki para santri mengantarkan paket sayur ke rumah-rumah warga.
 
Sebanyak 2 mobil pikap berisi 700 paket sayur habis dibagikan untuk warga. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian santri kepada warga saat harga sayur mahal.
 
Warga sekitar merasa sangat senang atas bantuan ini.
 
Kontributor: Ahmad Subekhi
Produser: Dinda Elita

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

