Ratusan santri di Ponpes Al Barokah Kec. Siman Ponorogo membagikan sayur gratis, Minggu (29/10). Sambil berjalan kaki para santri mengantarkan paket sayur ke rumah-rumah warga.

Sebanyak 2 mobil pikap berisi 700 paket sayur habis dibagikan untuk warga. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian santri kepada warga saat harga sayur mahal.

Warga sekitar merasa sangat senang atas bantuan ini.

