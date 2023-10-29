...

Momen Kocak Mario Balotelli Bermain Suit dengan MBaye Niang Tentukan Penendang Penalti

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 20:30 WIB
Mario Balotelli bermain batu gunting kertas dengan MBaye Niang untuk tentukan penendang penalti Adana Demirspor saat hadapi Konyaspor di Liga Turki 2023/2024. Balotelli akhirnya kalah suit dan harus merelakan kesempatan pada Niang.
 
Striker Italia itu turut mencetak gol untuk melengkapi brace rekannya dalam kemenangan 3-0.  Sejak bergabung dengan Adana Demirspor musim ini, Super Mario telah membuat 3 gol di 3 penampilan.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

