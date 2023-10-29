Mario Balotelli bermain batu gunting kertas dengan MBaye Niang untuk tentukan penendang penalti Adana Demirspor saat hadapi Konyaspor di Liga Turki 2023/2024. Balotelli akhirnya kalah suit dan harus merelakan kesempatan pada Niang.

Striker Italia itu turut mencetak gol untuk melengkapi brace rekannya dalam kemenangan 3-0. Sejak bergabung dengan Adana Demirspor musim ini, Super Mario telah membuat 3 gol di 3 penampilan.

(sfn)

