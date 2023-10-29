...

Kisah Sukses Bisnis Rempah, Pemuda Palembang Raih Cuan Berjuta-Juta

Erwin Setiawan, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 08:03 WIB
A A A
Seorang pemuda asal Palembang sukses berbisnis warkop wedang rempah. Hal itu bermula pada kecintaannya terhadap minuman kesehatan. 
 
Dedi Sutendi membangun warkopnya dengan konsep menyerupai sebuah kafe. Lokasi berada di Jalan Alamsyah Ratu Prawira, Gandus, Kota Palembang. Omzet yang ia dapat dalam satu bulan pun mencapai puluhan juta rupiah. 
 
Selain nyaman buat nongkrong, harga wedang rempah ini sangat ramah di kantong. Wedang rempah ini dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. 
 
Kontributor: Erwin Setiawan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini