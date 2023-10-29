Seorang pemuda asal Palembang sukses berbisnis warkop wedang rempah. Hal itu bermula pada kecintaannya terhadap minuman kesehatan.

Dedi Sutendi membangun warkopnya dengan konsep menyerupai sebuah kafe. Lokasi berada di Jalan Alamsyah Ratu Prawira, Gandus, Kota Palembang. Omzet yang ia dapat dalam satu bulan pun mencapai puluhan juta rupiah.

Selain nyaman buat nongkrong, harga wedang rempah ini sangat ramah di kantong. Wedang rempah ini dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000.

