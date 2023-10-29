Sebuah bus pariwisata menabrak 6 unit kendaraan roda empat, Minggu (29/10). Lokasi di kawasan Sitinjau Lauik Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Diduga bus pariwisata yang membawa 42 orang wisatawan ini mengalami rem blong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Dua orang penumpang hanya mengalami luka lecet dibagian tangan. Diketahui, kini sang sopir bus ditetapkan sebagai DPO karena melarikan diri.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Akira Aulia W

(fru)

