OKEZONE UPDATES: Viral! Kuda Pacu Lepas Lari ke Jalan Raya hingga Sosok Megawati 'The Megatron Bintang Voli Indonesia Bersinar di Korea

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 09:22 WIB
Okezone Update kali ini diawali dengan video viral kuda pacu lepas lari ke jalan raya di Tambusai, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.
 
Video selanjutnya tak kalah heboh, dimana detik-detik petugas damkar mengevakuasi seekor ular piton ditemukan di atas pohon sekolah di Subang.
 
Okezone Update selanjutnya ditutup dengan sosok Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli putri asal Jember, Jawa Timur Baru-baru ini permainannya dalam Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 viral di media sosial.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

