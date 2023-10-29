Seorang nenek bernama Mariem (61) sangat piawai dalam menghitung cepat. Lokasi berada di Jalan Raya Anyer, Samangraya, Kota Cilegon, Banten.

Aksi hitung cepat Mariem itu dilakukan karena para pelanggan merupakan karyawan. Seperti diketahui, karyawan kantor hanya memiliki jam istirahat yang terbatas.

Tak hanya hitung cepat, penyajian pesanan makanan juga dilakukan dengan cepat. Hal tersebut yang membuat nenek berusia 61 tahun ini menjadi terbiasa hitung cepat. Ia mengaku tak pernah menggunakan alat bantu seperti kalkulator dalam berhitung.

