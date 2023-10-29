...

Karhutla di Lereng Gunung Merbabu Meluas Sampai Magelang

Lurisa Lulu, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 08:28 WIB
Kepulan asap kebakaran hutan masih terlihat cukup jelas di Lereng Gunung Merbabu, Minggu (29/10) pagi. Tiupan angin yang kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga ke Kabupaten Boyolali dan Magelang.
 
Diketahui kebakaran hutan Gunung Merbabu pertama kali terdeteksi di Dusun Sokowolu, Kecamatan Getasan. Selain medan yang terjal, kencangnya tiupan angin juga menjadi kendala petugas melakukan pemadaman. 
 
Kini sejumlah petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api dan mengevakuasi warga terdampak. 
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira Aulia W

(fru)

