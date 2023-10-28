...

Ratusan Ribu Pasukan Israel Berkumpul Perbatasan Gaza-Israel

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 18:00 WIB
Kendaraan militer Israel terlihat di Israel selatan, dekat perbatasan Gaza, Sabtu 28/10. Berbagai kendaraan melaju di atas bukit dan kendaraan militer membawa personel. Israel mengumpulkan ratusan ribu tentara di sepanjang perbatasan jelang serangan darat.
 
Sejak pertengahan minggu, militer telah melaporkan serangan pasukan darat ke Gaza setiap malam selama berjam-jam, menyerang Hamas dengan tujuan mempersiapkan medan perang. Korban tewas warga Palestina di Gaza telah melonjak melewati 7.300 orang 60% adalah anak di bawah umur dan perempuan, menurut Kementrian Kesehatan di Gaza. 
 
Blokade di Gaza berarti berkurangnya pasokan makanan dan air bersih. PBB menyatakan operasi bantuan sangat membantu ratusan ribu orang saat BBM semakin langka.

