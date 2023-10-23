Program sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI, telah memasuki tahun ketiga dengan ribuan episode yang sudah hadir di layar kaca. Sinetron Ikatan Cinta menjadi salah satu program favorit masyarakat Indonesia, yang telah memasuki tahun ketiganya.

Hal ini memicu para pemain, kru, produser, dan sutradara yang optimistis program ini bisa tayang lebih lama. Seperti ungkapan sang sutradara Ikatan Cinta yang ditemui saat syukuran ulang tahun ke-3, di Cibubur. Senin (23/10/2023)

Reporter : Muhamad Fadli Ramadan

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

