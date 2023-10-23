Ribuan penonton memadati Event Kemilau Pesona Bangka Selatan 2023. Event ini digelar selama dua hari pada Sabtu-Minggu (21-22/10).

Lokasi di Balai Wisata dan Pantai Nek Aji Toboal, Bangka Selatan. Event ini dibuka langsung oleh Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid.

Event ini merupakan platform ekspresi dan kreativitas bagi generasi milenial. Tidak lupa juga, event ini turut melibatkan puluhan pelaku UMKM lokal.

Event pariwisata ini diharapkan dapat digelar secara rutin. Karena memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Kontributor: Wiwin Suseno

Produser: Akira Aulia W

