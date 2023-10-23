Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat penentuan nama calon pahlawan baru Indonesia. Rapat digelar bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK), Senin (23/10/2023)

Mahfud menampung usulan-usulan nama tersebut dari pihak-pihak terkait. Nantinya, nama-nama calon pahlawan baru itu akan segera disetor ke Presiden Joko Widodo.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

