Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat penentuan nama calon pahlawan baru Indonesia. Rapat digelar bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK), Senin (23/10/2023)
Mahfud menampung usulan-usulan nama tersebut dari pihak-pihak terkait. Nantinya, nama-nama calon pahlawan baru itu akan segera disetor ke Presiden Joko Widodo.
Reporter : Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan
