Mahfud MD Segera Setor Nama Calon Pahlawan Baru Indonesia ke Jokowi

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2023 19:15 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat penentuan nama calon pahlawan baru Indonesia. Rapat digelar bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK), Senin (23/10/2023)
 
Mahfud menampung usulan-usulan nama tersebut dari pihak-pihak terkait. Nantinya, nama-nama calon pahlawan baru itu akan segera disetor ke Presiden Joko Widodo.
 
Reporter : Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan

