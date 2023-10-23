Petugas SDA dikejutkan dengan penemuan dugaan tengkorak manusia di saluran air di Duren Sawit. Tengkorak ini ditemukan terbungkus menggunakan baju berwarna hitam, Senin (23/10/2023) sore. Saat itu petugas tengah membersihkan saluran air.

Petugas Kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi hingga melakukan identifikasi dengan mengerahkan tim Inafis.

Tengkorak yang diduga manusia ini langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

