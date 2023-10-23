Api berkobar hebat dari sebuah lahan kosong, Senin (23/10) dini hari. Lokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jaktim. Tumpukan kayu hingga tempat penampungan barang bekas ikut terbakar.
Sebelumnya, sempat terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setelah tiga jam kemudian.
Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan
Kontributor: Rio Manik
Produser: Akira Aulia W
(fru)
