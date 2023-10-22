Taecyeon sukses membuat penggemarnya terpukau di fanmeeting 'Ok Fine Day with Taecyeon SpecialTY in Jakarta 2023'. Fanmeeting diadakan di The Kasablanka Hall, Sabtu (21/10/2023).

Taecyeon memberikan penampilan spesial untuk Hottest Indonesia, sebutan penggemar 2 PM. Taecyeon membawakan lagu berbahasa Indonesia. Lagu Hati-Hati di Jalan milik Tulus menjadi pilihannya. Penampilan ini berhasil membius penonton.

(mhd)

