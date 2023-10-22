...

10 Ribu Pelari Ramaikan Jakarta Marathon 2023

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 09:24 WIB
A A A
Ajang Jakarta Marathon 2023 resmi dimulai pada Minggu (22/10) pagi. Lokasi di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
 
Sebanyak hampir 10.000 pelari turut meramaikan empat nomer yang dikompetisikan. Di antaranya yakni Marathon, Half Marathon, 10k (10 km) dan 5k (5 km).
 
Diketahui, para peserta sudah mulai memadati venue pukul 03.45 WIB. Mereka tampak sangat bersemangat untuk mempersiapkan diri. Kehebohan peserta pun pecah begitu start dimulai.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Akira Aulia W

(fru)

