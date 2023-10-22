Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Prabowo langsung di kediamannya, Minggu (22/10/2023).

Sejumlah pimpinan partai juga ikut datang dalam pengumuman ini. Namun, pengumuman ini tanpa dihadiri Gibran Rakabuming Raka Prabowo dan Gibrn bakal mendaftar ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023 mendatang.

(mhd)

