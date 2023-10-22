...

Resmi! Koalisi Indonesia Maju Usung Gibran Rakabuming Jadi Cawapres, Bakal Daftar ke KPU Tanggal 25

Ari Sandita, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 20:45 WIB
Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Prabowo langsung di kediamannya, Minggu (22/10/2023).
 
Sejumlah pimpinan partai juga ikut datang dalam pengumuman ini. Namun, pengumuman ini tanpa dihadiri Gibran Rakabuming Raka Prabowo dan Gibrn bakal mendaftar ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023 mendatang.

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

