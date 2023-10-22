Ada momen unik yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman saat bertemu dengan para Babinsa. Ia mencoba mengecek isi dompet salah satu Babinsa. Terlihat isi dompet babinsa itu hanya berisi Rp100.000.

Meski demikian, Jenderal Dudung tetap memastikan apakah Babinsa tersebut memiliki uang atau tidak. Usai melontarkan sejumlah pertanyaan itu, Jenderal Dudung langsung menghadiahi kenaikan pangkat Babinsa tersebut.

Produser: Akira Aulia W

(fru)

