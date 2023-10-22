...

Rayakan Usia ke-100 Tahun Gontor, Ribuan Santri dan Alumni Berkumpul di Tugu Monas

Nurul Amanah, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 08:22 WIB
Ribuan santri dan alumni Pesantren Gontor berkumpul di Tugu Monas, Minggu (22/10) pagi. Mereka berkumpul untuk merayakan peringatan 100 Tahun Gontor. Acara ini nantinya diisi dengan Tajammu' (berkumpul bersama) dan jalan sehat.
 
Sekitar pukul 06.00 WIB, ribuan santri dan alumni Pesantren telah bersiap. Mereka berbondong-bondong mengenakan atribut spanduk dan ikat kepala. Takbir pun menggema ketika rombongan Ikatan Keluarga Pondok Pondok Modern (IKPM) memasuki area Tugu Monas.
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Akira Aulia W

