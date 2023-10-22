Ribuan santri dan alumni Pesantren Gontor berkumpul di Tugu Monas, Minggu (22/10) pagi. Mereka berkumpul untuk merayakan peringatan 100 Tahun Gontor. Acara ini nantinya diisi dengan Tajammu' (berkumpul bersama) dan jalan sehat.

Sekitar pukul 06.00 WIB, ribuan santri dan alumni Pesantren telah bersiap. Mereka berbondong-bondong mengenakan atribut spanduk dan ikat kepala. Takbir pun menggema ketika rombongan Ikatan Keluarga Pondok Pondok Modern (IKPM) memasuki area Tugu Monas.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News