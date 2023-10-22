Ular sanca sepanjang empat meter berhasil ditangkap warga. Ular sanca ini ditangkap di palfon toilet rumah warga. Lokasi di Jalan Pertanian, Duren Sawit, Jaktim, Minggu (22/10).

Ular pertama kali ditemukan salah satu warga yang hendak buang air kecil. Ia terkejut dan berteriak hingga warga lainnya langsung berdatangan. Proses evakuasi cukup sulit karena tubuh ular melilit di sela-sela plafon. Dalam beberapa menit akhirnya ular berhasil ditangkap.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News