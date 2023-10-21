...

Sungai Kekeringan, PLTA Santo Antonio di Amazon Terhenti

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2023 19:13 WIB
Sungai Negro, anak sungai terbesar kedua di Amazon,  mencapai titik terendah sejak pengukuran resmi dimulai di dekat Manaus 121 tahun lalu. Hutan hujan terbesar di dunia ini alami kekeringan terburuk, 2 tahun setelah banjir terbesar. Ketinggian air di pelabuhan kota turun hingga 13,5 meter, turun dari 30,02 meter.
 
Sungai Negro mengaliri 10% lembah Amazon, sungai terbesar ke-6 di dunia berdasarkan volume air. Sungai Madeira, anak sungai utama Amazon lainnya, juga tercatat tingkat air terendah dalam sejarah. Akibatnya bendungan PLTA Santo Antonio, bendungan terbesar ke-4 di Brasil, terhenti.
 
Manaus kota terbesar dan ibu kota Amazonas, negara bagian yang paling terkena dampak kekeringan. Akhir September, 55 dari 62 kota memasuki keadaan darurat akibat kekeringan parah.

