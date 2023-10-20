Barcelona akan mengenakan jersey spesial saat menghadapi Real Madrid di laga El Clasico. Blaugrana menyematkan logo band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones di kostumnya

Kabar itu diumumkan lewat laman resmi Barcelona. Logo yang bergambar lidah berwarna merah akan menggantikan logo Spotify pada bagian depan jersey klub. Jersey tersebut sebagai perayaan atas rilisnya album terbaru Rolling Stones "Hackney Diamonds" pada 20 Oktober 2023.

------------

Produser : Febry Rachadi

Ve: Geri A

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News