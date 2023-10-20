...

Ini Misi Stefano Cugurra Jelang Bali United Hadapi Persebaya Surabaya di Pekan ke-16 Liga 1 2023-2024

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 10:10 WIB
Bali United akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Liga 1 musim 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (20/10) Sore.
 
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco mengatakan anak asuhnya diharapkan mampu meraih tiga poin di laga nanti. Serdadu Tridatu berupaya merangsek ke posisi tiga besar klasemen.
 
Saat ini, Bali United berada di posisi ke-6 klasemen mengumpulkan 24 poin. Mereka hanya berjarak tiga poin saja dari Persib Bandung yang berada di urutan ketiga klasemen.
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Febry Rachadi

