Bali United akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Liga 1 musim 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (20/10) Sore.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco mengatakan anak asuhnya diharapkan mampu meraih tiga poin di laga nanti. Serdadu Tridatu berupaya merangsek ke posisi tiga besar klasemen.

Saat ini, Bali United berada di posisi ke-6 klasemen mengumpulkan 24 poin. Mereka hanya berjarak tiga poin saja dari Persib Bandung yang berada di urutan ketiga klasemen.

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Febry Rachadi

