Kelompok pemuda Ngarso Official berinisiatif merenovasi musala secara gratis. Aksi ini dilakukan secara berkeliling di Kota Jember, setiap seminggu sekali.

Hingga saat ini, sudah ada puluhan musala yang berhasil dipercantik. Hal ini dilakukan sebagai ladang pahala dan agar warga lebih nyaman saat beribadah.

Pengelola musala mengaku senang mendapatkan bantuan tersebut.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Bambang Sugiarto

(mhd)

