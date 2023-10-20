Menelisik Pesisir Barat, Lampung rasanya kurang puas jika tidak berkunjung ke pantai Rabek. Pantai Rabek coba tawarkan keindahan pasir putih dengan ombak khas laut selatan

Selain itu, terdapat goa dan juga karang yang eksotis dengan hamparan air laut. Pesona alam pantai Rabek menawan dan dapat ditempuh hanya sekitar 40 menit dari kota Krui.

Reporter : Enrico Ngantung

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

