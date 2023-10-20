Belajar sembari berwisata memang menyenangkan bagi para siswa Sekolah Dasar Islam Nusantara, Pekalongan, Jateng. Puluhan murid berwisata edukasi di Desa Wonorejo, Kabupaten Pekalongan, Jateng.

Tidak hanya belajar membuat gerabah dari tanah liat, namun juga mereka diajarkan berbagai macam bentuk. Mulai dari mangkok, vas bunga hingga celengan yang telah dibuat lalu dihias sesuai dengan kreasi siswa.

Reporter : Suryono Sukarno

Producer : Erlangga Agung Asmoro

