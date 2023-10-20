Terik menyengat sinar matahari tidak menyurutkan untuk menikmati es pelega dahaga. Salah satu jajanan legenda yang sudah jarang ditemui yaitu es sumsum
Biasanya terbuat dari tepung beras dan berisi singkong, disertai gula merah dan santan kelapa. Biasanya pedagang es sumsum menggunakan gerobak, seperti yang bisa ditemui di Jalan Bank Banten, Pandeglang.
Satu porsi es sumsum dibandrol harga hanya Rp7000 per mangkuk
Reporter : Iskandar Nasution
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
