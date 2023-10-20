...

Inilah Jajanan Es Sumsum yang Melegenda, Segarnya Menggelora

Iskandar Nasution, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 16:10 WIB
Terik menyengat sinar matahari tidak menyurutkan untuk menikmati es pelega dahaga. Salah satu jajanan legenda yang sudah jarang ditemui yaitu es sumsum 
 
Biasanya terbuat dari tepung beras dan berisi singkong, disertai gula merah dan santan kelapa. Biasanya pedagang es sumsum menggunakan gerobak, seperti yang bisa ditemui di Jalan Bank Banten, Pandeglang. 
 
Satu porsi es sumsum dibandrol harga hanya Rp7000 per mangkuk
 
Reporter : Iskandar Nasution 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Berita Terkait

