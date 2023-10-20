Terik menyengat sinar matahari tidak menyurutkan untuk menikmati es pelega dahaga. Salah satu jajanan legenda yang sudah jarang ditemui yaitu es sumsum

Biasanya terbuat dari tepung beras dan berisi singkong, disertai gula merah dan santan kelapa. Biasanya pedagang es sumsum menggunakan gerobak, seperti yang bisa ditemui di Jalan Bank Banten, Pandeglang.

Satu porsi es sumsum dibandrol harga hanya Rp7000 per mangkuk

Reporter : Iskandar Nasution

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News