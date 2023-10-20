...

Serunya Berwisata Alam di Mata Air Grogolan, Bojonegoro

Dedi Mahdi, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 15:30 WIB
Menikmati akhir pekan saat musim kemarau tiba memang paling asyik bermain air. Seperti berwisata ke sumber mata air Grogolan yang menyejukan di desa Ngunut, Kabupaten Bojonegoro, Jatim 
 
Sumber mata air yang selalu mengalir dan tak pernah surut ini, selalu menjadi pilihan utama wisatawan. Untuk bisa menikmati sumber mata air ini, pengujung cukup membayar karcis masuk sebesar Rp4000 per orang.
 
Reporter : Dedi Mahdi 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

