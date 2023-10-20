Menikmati akhir pekan saat musim kemarau tiba memang paling asyik bermain air. Seperti berwisata ke sumber mata air Grogolan yang menyejukan di desa Ngunut, Kabupaten Bojonegoro, Jatim

Sumber mata air yang selalu mengalir dan tak pernah surut ini, selalu menjadi pilihan utama wisatawan. Untuk bisa menikmati sumber mata air ini, pengujung cukup membayar karcis masuk sebesar Rp4000 per orang.

Reporter : Dedi Mahdi

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

