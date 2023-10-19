...

Persiapan Piala Dunia U-17, Pj Gubernur DKI Jakarta Sidak JIS

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 15:20 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi yang ditemani sejumlah pejabat pemerintah melakukan sidak ke Jakarta International Stadium (JIS). Heru Budi memantau progres kesiapan JIS yang akan menjadi salah satu venue menggelar pertandingan Piala Dunia U-17.
 
Perkembangan stadion JIS ini sudah mencapai 95 persen. Mulai dari lorong, ruang ganti, ruang konpers serta rumput dianggap Pj Gubernur Jakarta Heru Budi telah siap digunakan.
 
Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan bergulir pada 11 November sampai 2 Desember mendatang.
 
Kontributor : Sofyan Firdaus
Produser: Febry Rachadi

(sfn)

