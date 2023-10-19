Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan operasi gabungan bersama dengan tim pengawasan orang asing (Pora) Jakarta Utara. Razia digelar salah satu apartemen di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (19/10).

Kegiatan operasi Tim Pora ini juga bertujuan untuk membantu kesuksesan lancarnya Pemilu dan mengantisipasi adanya gangguan dari WNA. Sasaran operasi kali ini adalah sekitar 168 unit penghuni apartemen terhadap ketentuan izin tinggal serta ketertiban administrasi.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News