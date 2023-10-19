...

Langgar Izin Tinggal, Tim Pora Jakut Amankan Belasan WNA di Penjaringan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 22:40 WIB
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan operasi gabungan bersama dengan tim pengawasan orang asing (Pora) Jakarta Utara. Razia digelar salah satu apartemen di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (19/10). 
 
Kegiatan operasi Tim Pora ini juga bertujuan untuk membantu kesuksesan lancarnya Pemilu dan mengantisipasi adanya gangguan dari WNA. Sasaran operasi kali ini adalah sekitar 168 unit penghuni apartemen terhadap ketentuan izin tinggal serta ketertiban administrasi.

