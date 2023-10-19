Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo memberi pidato sebelum mendaftar ke Kantor KPU, Kamis (19/10). Pidato disampaikan Ganjar di Tugu Proklamasi didampingi Bacawapres Mahfud MD.

Keduanya sepakat, kalau pendaftaran Ganjar dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres bukan cerita tentang kedua tokoh, tapi cerita tentang nasib rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia disebut membutuhkan perlindungan dan akses pendidikan yang baik dan perjuangan para guru yang berjuang demi kecerdasan bangsa dan kesejahteraan mereka.

