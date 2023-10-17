...

KAI Lakukan Rekayasa Pola Operasi setelah Anjloknya KA Semeru dan KA Argo Wilis

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 19:15 WIB
Hingga Selasa (17/10/2023) sore, PT KAI terus melakukan rekayasa pola operasi setelah anjloknya KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung – Surabaya Gubeng.
 
Kedua jalur rel antara Wates - Sentolo untuk sementara tidak dapat dilalui. Bagi perjalanan KA yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo, KAI merekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stapend yang seharusnya melalui jalur selatan.
 
PT KAI juga sedang melakukan upaya evakuasi pada para penumpang di 2 KA tersebut.
 
