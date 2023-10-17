Hingga Selasa (17/10/2023) sore, PT KAI terus melakukan rekayasa pola operasi setelah anjloknya KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung – Surabaya Gubeng.
Kedua jalur rel antara Wates - Sentolo untuk sementara tidak dapat dilalui. Bagi perjalanan KA yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo, KAI merekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan oper stapend yang seharusnya melalui jalur selatan.
PT KAI juga sedang melakukan upaya evakuasi pada para penumpang di 2 KA tersebut.
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
