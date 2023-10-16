Dua siswa SMPN 4 Banyuwangi terlibat duel di belakang gedung sekolah saat jam istirahat. Diduga kedua siswa tersebut sengaja diadu oleh kakak kelasnya untuk baku hantam.

Akibatnya, seorang siswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat keretakan tulang tangan dan memar dibagian kepala. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya perkelahian antar siswa tersebut.

Kontributor: Eris Utomo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News