Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China dan Riyadh, Arab Saudi, Senin (16/10). Salah satu yang dibahas oleh Jokowi di dua negara itu adalah terkait peningkatan investasi.

Selain itu, Jokowi akan menghadiri Gulf Cooperation Council (GCC) yang merupakan organisasi kawasan yang beranggotakan 6 negara di kawasan Teluk, yaitu Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan UAE dengan ASEAN.

Produser: Akira Aulia W

(rns)

