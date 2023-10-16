...

Kebakaran Hebat di Permukiman Padat Kemayoran, 19 Unit Damkar Diterjunkan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 16 Oktober 2023 07:12 WIB
Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakpus, Senin (16/10). Api dengan cepat berkobar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu rumah kontrakan. 
 
Bahkan sempat terjadi ledakan dari dalam rumah yang disusul semburan api. Sebanyak 19 unit damkar dikerahkan ke lokasi guna mempercepat proses pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

