Beginilah momen kemeriahan gelaran musik jazz Gunung Slamet. Acara digelar di Wana Wisata Baturraden, Banyumas, Sabtu (14/10). Para penonton tampak dihibur oleh musisi lokal maupun ibu kota

Gelaran jazz Gunung Slamet juga dimeriahkan oleh kolaborasi tari tradisional. Seperti tari lengger topeng yang berkolaborasi dengan iringan musik jazz. Acara ini merupakan ketiga kalinya digelar setelah jazz Gunung Bromo dan Gunung Ijen.

Kontributor: Saladin Ayyubi

Produser: Akira Aulia W

