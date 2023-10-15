Kebakaran di TPA Suwung, Denpasar, Bali masih belum bisa teratasi. Bahkan kebakaran kian meluas akibat hembusan angin yang cukup kencang.

BPBD Bali terus berupaya memadamkan api hingga menambah armada pemadam kebakaran. Salah satunya yakni menambah satu unit helikopter milik BNBP. Tambahan helikopter ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan proses pemadaman.

Warga di sekitar TPA Suwung sementara diminta untuk mengungsi. Karena asap akibat kebakaran sudah masuk ke permukiman warga.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Akira Aulia W

(fru)

