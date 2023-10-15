Kebakaran hebat melanda sebuah kandang ayam permanen. Lokasi di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Way Kanan. Kebakaran terjadi pada pukul 19.23 WIB, Sabtu (14/10).

Kebakaran menyebabkan lahan seluas 15x75 meter ludes terbakar. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kontributor: Yuswantoro

Produser: Akira Aulia W

(fru)

