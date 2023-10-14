Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni dengan tegas membantah soal aliran dana dugaan korupsi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga mengalir ke Partai NasDem.

Dia menegaskan bahwa tidak ada uang yang diduga hasil korupsi SYL mengalir ke Partai. Sahroni mengaku sudah memeriksa rekening DPP Partai NasDem untuk memastikan bahwa tidak ada aliran dana yang disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.

Hal itu disampaikan Sahroni di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News