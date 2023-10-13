...

Jelang Ikuti Asian Para Games 2023, Atlet NPC Indonesia Jalani Cek Kesehatan

Septyantoro, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 14:50 WIB
Atlet National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menjalani cek kesehatan jelang pemberangkatan ke China mengikuti Asian Para Games 2023.
 
Cek tersebut dilakukan terutama untuk rehabilitasi CEN recovery para atlet terutama pada cedera ringan. Tes kesehatatan menggunakan alat Diers Frometric 4D yang didatangkan dari Jerman.
 
Kondisi atlet dalam performa bugar dan mereka sudah siap diberangkatkan ke Hangzhou. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia bakal memberangkatkan sebanyak 130 atlet baik putra maupun putri di Asian Para Games 2023.
 
Kontributor :  Septyantoro
Produser: Febry Rachadi

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

