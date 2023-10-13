Atlet National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menjalani cek kesehatan jelang pemberangkatan ke China mengikuti Asian Para Games 2023.

Cek tersebut dilakukan terutama untuk rehabilitasi CEN recovery para atlet terutama pada cedera ringan. Tes kesehatatan menggunakan alat Diers Frometric 4D yang didatangkan dari Jerman.

Kondisi atlet dalam performa bugar dan mereka sudah siap diberangkatkan ke Hangzhou. National Paralympic Committee (NPC) Indonesia bakal memberangkatkan sebanyak 130 atlet baik putra maupun putri di Asian Para Games 2023.

