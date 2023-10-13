...

Gagal Sembunyi di Pemakaman, Belasan Remaja Diamankan Polisi karena Diduga akan Tawuran

Rizki Kurnia, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 15:00 WIB
Aksi mengecoh yang dilakukan sejumlah remaja di Singkawang gagal, Kamis (12/10) dini hari. Mereka tak berkutik saat polisi mengepung lokasi pemakaman yang dijadikan tempat bersembunyi.
 
16 remaja berhasil diamankan polisi, dua di antaranya merupakan remaja putri. Diduga mereka akan tawuran, namun karena ketahuan mereka lari bersembunyi ke pemakaman.
 
Polisi memanggil orang tua dan guru mereka ke Polres Singkawang untuk dilakukan binaan. Remaja ini kemudian dipulangkan dan dikenakan wajib lapor oleh petugas Kepolisian.
 
Petugas juga melakukan penilangan terhadap kendaraan mereka yang didapati melanggar aturan.
 
Kontributor: Rizki Kurnia
Produser: Dinda Elita

(fru)

