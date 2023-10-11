Petr Cech masih tetap jago melakukan penyelamatan di olah raga hoki es. Cech menjadi goaltender klub semiprofesional Oxford City Stars di divisi NIHL South.

Eks kiper Chelsea dan Arsenal itu tampil gemilang saat timnya menang 3-2 atas Streatham. Ia sukses mencatatkan 62 penyelamatan dari 64 tembakan tim lawan. Penampilan Cech di laga tersebut langsung diganjar oleh predikat Man of the Match.

Kini, Cech memulai karir baru sebagai pemain hoki es setelah pensiun dari dunia sepak bola pada 2019.

------------

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

