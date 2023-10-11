...

Plt Ketum PPP: Rapat TPN Bahas Strategi Pemenangan Ganjar Secara Menyeluruh

Giffar Rivana, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 21:10 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono telah sampai di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta Pusat. Tiba di Gedung TPN pada Rabu (11/10) pukul 14.00 WIB, Mardiono mengenakan kemeja putih bergaris-garis hitam.
 
Sebelum masuk, Mardiono menyampaikan sedikit tujuan rapat mingguan TPN kali ini. Mardiono menyampaikan, rapat tersebut membahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo secara menyeluruh.

(mhd)

