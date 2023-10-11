Dampak kemarau panjang membuat peternak domba di Desa Cigugurirang, Parongpong, Bandung Barat kesulitan mencari rumput. Para peternak terpaksa mencampur makanan domba dengan pelepah pisang karena kandungan airnya baik.

Domba-domba ternak ini biasa diberi makan 3 kali dengan sistem zigzag agar domba tidak merasa kembung. Para peternak berharap agar hujan segera turun dan rerumputan dapat segera tumbuh.

Kontributor: Yuwono Wahyu

(rns)

