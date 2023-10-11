Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) menerima dokumen tuntutan massa aksi gabungan Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212.

Tampak 3 orang perwakilan Kedubes AS mendatangi akses masuk di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Rabu (11/10/2023) sore. Perwakilan Kedutaan yang merupakan seorang laki-laki berkepala plontos ini didampingi petugas keamanan internal dan seorang translator saat menerima dokumen tersebut.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

